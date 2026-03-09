غانا تطبق نظامًا جديدًا لعوائد الذهب والليثيوم

تستعد غانا لبدء تطبيق نظام جديد لتعظيم عوائد البلاد من المعادن النفيسة، يشمل الذهب والليثيوم، ويربط عائدات الدولة بارتفاع أسعار هذه المعادن، رغم اعتراضات من الولايات المتحدة والصين وعدد من الدول الغربية وشركات التعدين الكبرى.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي أفريكا” أن الولايات المتحدة والصين وعدة حكومات غربية حاولت بشكل مشترك إقناع غانا بالتراجع عن هذه السياسة، التي تأتي ضمن توجه أوسع لدى عدد من الدول الأفريقية لتعظيم حصتها من عائدات الموارد الطبيعية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ويستبدل النظام الجديد النسبة الثابتة البالغة 5% التي كانت مفروضة على إنتاج الذهب في أكبر دولة منتجة له في أفريقيا، ووفق النظام الجديد، ستتغير نسبة العوائد وفقًا لأسعار الذهب، لتصل إلى 12% عندما يبلغ سعر الأوقية 4500 دولار، بينما يجري تداول الذهب حاليًا عند مستويات تفوق 5000 دولار للأوقية.

كما يشمل النظام الجديد معدن الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، حيث ستتراوح نسبة العوائد بين 5% و12% وفقًا للأسعار التي تتراوح بين 1500 و3200 دولار للطن، بينما ستظل نسبة العوائد على بقية المعادن ثابتة عند 5%.

وقال رئيس هيئة المعادن في غانا، إسحاق تاندوه، إن البعثات الدبلوماسية التي ناقشت الأمر مع السلطات الغانية لم تعترض على مبدأ مراجعة النظام، لكنها أبدت تحفظًا على النسبة القصوى البالغة 12%، واقترحت تطبيقها فقط إذا تجاوز سعر الذهب 5000 دولار للأوقية، وهو ما رفضته الحكومة.

من جانبها، حذرت شركات تعدين كبرى من أن النظام الجديد قد يؤثر سلبًا على الاستثمارات المستقبلية في قطاع الذهب والليثيوم. كما أعربت غرفة المناجم في غانا عن مخاوف مماثلة، مشيرة إلى أن رفع العوائد قد يؤدي إلى تراجع المشاريع الجديدة والإنتاج.

لكن رئيس هيئة المعادن أكد أن الدراسات التي أجرتها الحكومة تشير إلى أن النظام الجديد يحقق توازنًا بين زيادة عائدات الدولة والحفاظ على ربحية الشركات، مؤكدًا أن استقرار القواعد التنظيمية يظل عاملًا أكثر أهمية للمستثمرين من التغيرات المحدودة في التكاليف.