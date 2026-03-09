البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

مازالت أسعار الفراخ تستمر في الارتفاع اليوم، بعد ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ وسط متابعة يومية من الجمهور حول أسعار الدواجن وسعر البيض وكذلك سعر البانيه باعتباره الأكثر شراءً وإقبالاً.

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا خلال الاسبوعين الماضيين بالتزامن مع شهر رمضان 2026، بعد فترة من التراجع الملحوظ التي شهدتها السوق الشهر الماضي.



ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الأثنين 9مارس2026 ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 108 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين 65 و120 جنيهًا للكيلو داخل المحال التجارية.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 131 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها، مع تسجيل الأسعار من 105 جنيهات إلى 155 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الفراخ الحمراء الساسو بين 115 و 116 جنيهات للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 125 و 126 جنيهًا للكيلو

سعر البانيه اليوم

و بلغ سعر كيلو البانيه ما بين 230 جنيهات و250جنيه باختلاف الأسواق.

سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 123 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 133 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأبيض 121 جنيهًا، لتباع للمستهلك 131 جنيهًا.