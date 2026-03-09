موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 9 مارس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الطلائع عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الضغط على فرق المقدمة والاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للفريق بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، والاستمرار في تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة من المسابقة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، جمعها الفريق بعد خوض 19 مباراة. ونجح الفريق في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

كما تمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 32 هدفًا خلال مشوارهم في البطولة، بينما استقبلت شباك الفريق 17 هدفًا.

وفي المقابل، يدخل فريق طلائع الجيش المباراة بطموحات مختلفة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويأمل الفريق في استغلال أي فرصة أمام الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره بالدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، جمعها من 19 مباراة.

وحقق الفريق 4 انتصارات، وتعادل في 7 مباريات، بينما تعرض 8 هزائم. وسجل لاعبو الفريق 12 هدفًا، في حين استقبلت شباكهم 23 هدفًا حتى الآن.