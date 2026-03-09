تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه المباراة في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمرحلة الأولى من المسابقة.

وتقام المباراة على ملعب استاد الكلية الحربية، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط من أجل تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، خاصة في ظل المنافسة القوية بين فرق المقدمة على لقب البطولة هذا الموسم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

من المنتظر أن يعتمد المدير الفني الدنماركي ييس توروب على مجموعة من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق خلال مواجهة اليوم، حيث يسعى للدفع بالقوة الضاربة لتحقيق الانتصار.





وجاء التشكيل المتوقع للأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يوسف بلعمري، هادي رياض، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي على الثلاثي الهجومي المميز المكون من أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه إلى جانب إمام عاشور، لما يمتلكه اللاعبون من قدرات هجومية كبيرة وخبرة في حسم المباريات الصعبة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

يدخل الأهلي مواجهة طلائع الجيش وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة منذ انطلاق المسابقة.

وحقق الفريق الأحمر الفوز في 11 مباراة، بينما تعادل في 7 مواجهات، وتلقى خسارة واحدة فقط، وهو ما يعكس المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الحالي.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الضغط على فرق الصدارة وتقليص الفارق في سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في أي وقت.