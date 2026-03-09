قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
ماذا يحدث عند قراءة سورة الزلزلة في رمضان؟ 21 معجزة يغفل عنها كثيرون
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتأتي هذه المباراة في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمرحلة الأولى من المسابقة.

وتقام المباراة على ملعب استاد الكلية الحربية، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط من أجل تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، خاصة في ظل المنافسة القوية بين فرق المقدمة على لقب البطولة هذا الموسم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

من المنتظر أن يعتمد المدير الفني الدنماركي ييس توروب على مجموعة من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق خلال مواجهة اليوم، حيث يسعى للدفع بالقوة الضاربة لتحقيق الانتصار.


 

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: يوسف بلعمري، هادي رياض، ياسر إبراهيم، محمد هاني.
  • خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.
  • خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي على الثلاثي الهجومي المميز المكون من أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه إلى جانب إمام عاشور، لما يمتلكه اللاعبون من قدرات هجومية كبيرة وخبرة في حسم المباريات الصعبة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

يدخل الأهلي مواجهة طلائع الجيش وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة منذ انطلاق المسابقة.

وحقق الفريق الأحمر الفوز في 11 مباراة، بينما تعادل في 7 مواجهات، وتلقى خسارة واحدة فقط، وهو ما يعكس المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الحالي.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الضغط على فرق الصدارة وتقليص الفارق في سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في أي وقت.

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الفتاح خضر

أستاذ تفسير بالأزهر: أسلوب القرآن البياني يجعل اليقين متجذرا في العقل والقلب

سؤال الطفلة جنا

ما هي العبادة التي لا ترتبط بوقت معين؟.. إمام السيدة زينب يجيب

سؤال الطفل عبد الرحمن

ما هو دعاء الدخول والخروج من المسجد؟ طفل يسأل وإمام السيدة زينب يجيب

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد