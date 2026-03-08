تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام المباريات المؤجلة من الجولة 15 لمسابقة الدوري والمقرر إقامتها غدا الاثنين.

وقررت اللجنة اسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، للحكم الدولي محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق ومحمد الزناري ومحمود منصور كحكم رابع، وحسام عزب حكم تقنية الفيديو ويعاونه هيثم عثمان.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد الكلية الحربية.

بينما يدير أمين عمر مباراة بيراميدز والبنك الأهلي ، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي، وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: أمين عمر.

حكم مساعد 1: سمير جمال.

حكم مساعد 2: محمود بدران.

حكم رابع: أحمد عبد الله.

حكم فيديو (VAR): محمود عاشور.

حكم فيديو مساعد: محمد العيوطي.