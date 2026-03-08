الأهلي بيرميدز الأبرز.. جدول مباريات غدا الإثنين والقنوات الناقلة

جدول مباريات الاثنين 9 مارس 2026 والقنوات الناقلة.. تشهد الساحة الرياضية غدا الأثنين، العديد من اللقاءات الرياضية الهامة.

حيث تقام مواجهات في الدوري المصري والمغربي، إلى جانب لقاءات في الدوريين الإسباني والإيطالي.

مواجهات الدوري المصري

طلائع الجيش x الأهلي في تمام الساعة الـ 21:30 - قناة أون سبورت 1.

البنك الأهلي x بيراميدز في تمام الساعة الـ 21:30 - قناة أون سبورت 2.

مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو x ساسولو - في تمام الساعة الـ 23:45

الدوري الإسباني

إسبانيول x ريال أوفييدو - 00:00 بتوقيت أبوظبي - beIN Sports 3