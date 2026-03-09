نقل تدريبات الزمالك قبل مواجهة إنبي بسبب الأهلي

قرر مسؤولو الكرة بنادي الزمالك نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم من ستاد الكلية الحربية لـ ستاد المقاولون استعدادا لمواجهة إنبي.

وجاء القرار بسبب إقامة مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش على نفس الملعب في توقيت تدريبات الزمالك.

ويواجه الزمالك نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.

حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.