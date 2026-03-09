أمريكا تأمر الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة قنصليتها في جنوب تركيا

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة القنصلية الأمريكية في أضنة، جنوب تركيا، مُعللة ذلك بـ"مخاطر أمنية" لم تُفصح عنها.

وأضافت أنه تم تعليق جميع الخدمات القنصلية، وحُثت الأمريكيين على التواصل مع السفارة الأمريكية في أنقرة أو القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول لطلب المساعدة، وذلك وفقا لشبكة سي بي إس الأمريكية.

كما حثت السفارة الأمريكية جميع الأمريكيين في جنوب شرق تركيا، التي تُجاور إيران وسوريا والعراق، على "المغادرة فورًا"

ويُعدّ قرار أمر الموظفين غير الأساسيين بمغادرة قنصلية أضنة هو العاشر من نوعه الذي يُصدر بحق بعثة دبلوماسية أمريكية منذ بدء الحرب مع إيران، والأول من نوعه الذي يشمل حليفًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).