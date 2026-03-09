حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، أن ظهور ضعف مفاجئ في العضلات والحركة يعد من الأعراض الطبية التي تستدعي الانتباه والفحص الدقيق، نظراً لاحتمال ارتباطها بعدة أسباب صحية مختلفة.

وقال الدكتور موافي، خلال تقديم برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أول ما يجب الانتباه إليه عند ظهور هذا العرض هو ما إذا كان مصحوباً بارتفاع في درجة الحرارة، مشيراً إلى أن كثيراً من الأمراض المناعية قد تظهر في صورة ضعف بالعضلات مع وجود سخونية، وهو ما يتطلب استشارة متخصص في أمراض المناعة لتحديد السبب بدقة.

وأضاف أن اضطرابات الغدد قد تكون أيضاً سبباً رئيسياً في هذا العرض، لافتاً إلى أن هبوط الغدة الدرقية من الحالات التي قد تؤدي إلى ضعف شديد ومفاجئ في العضلات والحركة.

وأشار إلى أنه شاهد حالات عديدة لمرضى استيقظوا من النوم غير قادرين على الحركة أو النهوض من السرير، وبعد الفحص تبين أنهم يعانون من قصور في الغدة الدرقية، مؤكداً أن هذه الغدة تلعب دوراً مهماً في تنظيم نشاط الجسم والطاقة والحركة.

وشدد على أهمية عدم تجاهل مثل هذه الأعراض المفاجئة، وضرورة التوجه للفحص الطبي لتحديد السبب الحقيقي، سواء كان متعلقاً بالجهاز المناعي أو بالغدد الصماء أو بعوامل صحية أخرى.