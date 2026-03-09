قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان، يعد الأرز بالخلطة من أشهر الأطباق التي تزين موائد رمضان في كثير من البيوت العربية، فهو طبق غني بالمذاق ويجمع بين الأرز والمكسرات والكبدة والزبيب، مما يمنحه طعمًا مميزًا يجعله من الأكلات الأساسية في الولائم والعزومات الرمضانية. ويتميز هذا الطبق بسهولة تحضيره وتنوع مكوناته، حيث يمكن إضافة اللحم أو الدجاج حسب الرغبة.

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز 

وفيما يلي طريقة عمل الأرز بالخلطة بخطوات بسيطة ليخرج بطعم شهي يشبه طريقة المطاعم، للشيف أميمة عثمان.

المكونات طريقة عمل الأرز بالخلطة 

2 كوب أرز مصري
200 جرام كبدة مقطعة مكعبات صغيرة
1 بصلة متوسطة مفرومة
2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت
3 ملاعق كبيرة زبيب
3 ملاعق كبيرة مكسرات محمصة مثل اللوز أو الصنوبر
ملعقة صغيرة قرفة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
3 أكواب مرق دجاج أو لحم
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

طريقة عمل الأرز بالخلطة 

يتم غسل الأرز جيدًا بالماء عدة مرات حتى يصبح الماء صافياً، ثم يترك منقوعًا لمدة 15 دقيقة قبل الطهي.

في مقلاة على النار يتم وضع ملعقة من السمن أو الزيت، ثم تضاف البصلة المفرومة وتقلب حتى تذبل ويصبح لونها ذهبيًا. بعد ذلك تضاف الكبدة المقطعة مع التقليب المستمر لمدة عدة دقائق حتى يتغير لونها وتنضج.

يتم بعد ذلك إضافة الزبيب والمكسرات مع القرفة والفلفل الأسود والبهارات، ويقلب الخليط جيدًا حتى تمتزج النكهات معًا.

في قدر آخر يوضع باقي السمن ويضاف الأرز بعد تصفيته من الماء، ثم يقلب لمدة دقيقة حتى يتشرب السمن. بعد ذلك يضاف المرق الساخن والملح ويترك الأرز على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.

عندما يتشرب الأرز معظم المرق يتم خفض النار وتغطية القدر ويترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

بعد نضج الأرز يتم إضافة خليط الكبدة والزبيب والمكسرات إليه، ثم يقلب برفق حتى تتوزع المكونات في الأرز بشكل متساوٍ.

طريقة التقديم

يقدم الأرز بالخلطة ساخنًا في طبق التقديم، ويمكن تزيينه ببعض المكسرات المحمصة أو البصل المقلي لإضافة نكهة مميزة وشكل جذاب. وغالبًا ما يقدم بجانب الدجاج المشوي أو اللحم أو البط، كما يمكن تقديمه مع السلطة الخضراء أو الزبادي.

نصائح لنجاح الأرز بالخلطة

للحصول على أفضل طعم يفضل استخدام مرق اللحم أو الدجاج بدلاً من الماء، لأن المرق يمنح الأرز نكهة أقوى. كما يفضل تحميص المكسرات قليلاً قبل إضافتها للأرز حتى تعطي طعمًا مميزًا.

ويمكن إضافة قطع صغيرة من اللحم المفروم أو الدجاج حسب الرغبة، كما يمكن استخدام السمن البلدي للحصول على مذاق غني يشبه الأكلات التقليدية في رمضان.

يعد الأرز بالخلطة من الأطباق التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية، لذلك يظل خيارًا مميزًا على سفرة رمضان خاصة في العزومات والمناسبات العائلية.

