بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

يشهد سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 9 مارس ، حالة من الاستقرار أمام الجنيه في كافة البنوك، حيث ارتفعت عمليات البحث مؤخرا عن سعر الريال السعودي و سعر الدينا الكويتي ، خاصة بعد الاحداث الواقعة في المنطقة بعد حرب إيران وإسرائيل.

يستعرض موقع صدى البلد سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي: 13.33 جنيه للشراء و13.36 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بنك قناة السويس: 13.32 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بنك التعمير والإسكان: 13.32 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية: 13.31 جنيه للشراء و13.34 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري: 13.31 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.41 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع

بنك نكست: 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع

بنك بيت التمويل الكويتي: 13.35 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع