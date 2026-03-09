قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
رشا عوني

يشهد سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 9 مارس ، حالة من الاستقرار أمام الجنيه في كافة البنوك، حيث ارتفعت عمليات البحث مؤخرا عن سعر الريال السعودي و سعر الدينا الكويتي ، خاصة بعد الاحداث الواقعة في المنطقة بعد حرب إيران وإسرائيل. 

يستعرض موقع صدى البلد سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

  • سعر الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي: 13.33 جنيه للشراء و13.36 جنيه للبيع
  • سعر الريال السعودي بنك قناة السويس: 13.32 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع
  • سعر الريال السعودي بنك التعمير والإسكان: 13.32 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع
  • سعر الريال السعودي بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-2-2025 - استثمارك.نيوز
  • سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية: 13.31 جنيه للشراء و13.34 جنيه للبيع
  • سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري: 13.31 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع
  • سعر الريال السعودي مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.41 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع
  • بنك نكست: 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع
  • بنك بيت التمويل الكويتي: 13.35 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع
  • بنك إتش إس بي سي: 13.35 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع
  • المصرف العربي الدولي: 13.34 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي: 13.33 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع
  • البنك المصري الخليجي: 13.33 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع
  • بنك تنمية الصادرات: 13.33 جنيه للشراء و13.36 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال سعر الريال اليوم الريال السعودي سعر الريال والجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ

نجم بايرن ميونخ يفتح الباب أمام انتقال محتمل إلى أرسنال

اتحاد السلة

صالة حلوان تستضيف مباريات تحديد المراكز من السابع إلى العاشر بدوري سيدات السلة

بطولة Road to the pyramids

اليوم.. ثاني أيام تصفيات بطولة Road to the pyramids للملاكمة

بالصور

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد