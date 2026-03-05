تحركات ملحوظة في سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، ليسجل تحركًا صعوديًا مقارنة بمستوياته في بداية اليوم.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.50 جنيه للشراء و12.54 جنيه للبيع.

وفي أكبر البنوك الحكومية، بلغ سعر الريال في البنك الأهلي المصري 12.46 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع،

كما سجل في بنك مصر 12.46 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع.

أما في البنوك الخاصة، فقد سجل الريال في مصرف أبوظبي التجاري 12.19 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع،

بينما بلغ في بنك البركة 12.44 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الإسكندرية نحو 12.49 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع،

وجاء أعلى سعر في بنك فيصل الإسلامي المصري عند 13.30 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التحرك في إطار تغيرات محدودة بسوق الصرف، مع متابعة المتعاملين لحركة العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.



