باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
تحركات ملحوظة في سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية

رانيا أيمن

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، ليسجل تحركًا صعوديًا مقارنة بمستوياته في بداية اليوم.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.50 جنيه للشراء و12.54 جنيه للبيع.

وفي أكبر البنوك الحكومية، بلغ سعر الريال في البنك الأهلي المصري 12.46 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع، 

كما سجل في بنك مصر 12.46 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع.

أما في البنوك الخاصة، فقد سجل الريال في مصرف أبوظبي التجاري 12.19 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع، 

بينما بلغ في بنك البركة 12.44 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الإسكندرية نحو 12.49 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع، 

وجاء أعلى سعر في بنك فيصل الإسلامي المصري عند 13.30 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التحرك في إطار تغيرات محدودة بسوق الصرف، مع متابعة المتعاملين لحركة العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.


 

