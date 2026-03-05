قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيبو يحذر وتوروب قلقان.. تفاصيل الساعات الأخيرة في الأهلي قبل مواجهة المقاولون

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

شهدت الساعات الأخيرة رفع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي شعار التحدي قبل مواجهة نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس فيضمن منافسات الجولة 21 فى الدوري الممتاز.

توروب قلقان

حرص الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي  علي عقد جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة المقاولون العرب.

وأكد توروب خلال الجلسة أن فريق المقاولون العرب من الفرق الصعبة وسوف يخوض لقاءا ناريا أمام الأهلي من أجل الخروج من منطقة الهبوط.

وقال توروب إن المنافس يسير بشكل جيد على مستوى النتائج الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على وادى دجلة وتعادل مع المصرى والجونة.

أشار غلي أن فريق المقاولون العرب يمر بمرحلة التطور النسبي لذا يجب التحلي بالروح القتالية لحصد النقاط الثلاثة وعدم تكرار سيناريو مباراة زد الأخيرة وأيضا لتصدر الدوري وإزاحة الزمالك من قمة الدوري الممتاز.

الخطيب يحذر

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل مواجهة المقاولون العرب، حضور محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على قطاع الكرة.

وشدد بيبو خلال تواجده مع لاعبو الأهلي على أن الفترة الحالية هي أهم فترات الموسم وتستلزم عدم ارتكاب أي أخطاء.

كما شدد الخطيب علي ضرورة إيقاف نزيف النقاط واستعادة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع المستوى والنتائج.

وحذر الخطيب نجوم الاهلي من التراخي أو التركيز خارج الملعب خلال الفترة الحالية وضرورة التحلي بإستعادة روح الفانلة الحمراء والقتال في الملعب والدفاع عن اسم النادي الأهلي محليا وقاريا.
 

الأهلي توروب الخطيب الدوري المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

النجمة نور إيهاب

نور إيهاب تكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في مسلسل اتنين غيرنا.. فيديو

مسلسل اللون الأزرق

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللون الأزرق لـ جومانا مراد

مسلسل مولانا

مسلسل «مولانا» الحلقة 17.. نور علي تشعل صراع الحب والسر

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد