بيبو يحذر وتوروب قلقان.. تفاصيل الساعات الأخيرة في الأهلي قبل مواجهة المقاولون

شهدت الساعات الأخيرة رفع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي شعار التحدي قبل مواجهة نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس فيضمن منافسات الجولة 21 فى الدوري الممتاز.

توروب قلقان

حرص الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي علي عقد جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة المقاولون العرب.

وأكد توروب خلال الجلسة أن فريق المقاولون العرب من الفرق الصعبة وسوف يخوض لقاءا ناريا أمام الأهلي من أجل الخروج من منطقة الهبوط.

وقال توروب إن المنافس يسير بشكل جيد على مستوى النتائج الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على وادى دجلة وتعادل مع المصرى والجونة.

أشار غلي أن فريق المقاولون العرب يمر بمرحلة التطور النسبي لذا يجب التحلي بالروح القتالية لحصد النقاط الثلاثة وعدم تكرار سيناريو مباراة زد الأخيرة وأيضا لتصدر الدوري وإزاحة الزمالك من قمة الدوري الممتاز.

الخطيب يحذر

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل مواجهة المقاولون العرب، حضور محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على قطاع الكرة.

وشدد بيبو خلال تواجده مع لاعبو الأهلي على أن الفترة الحالية هي أهم فترات الموسم وتستلزم عدم ارتكاب أي أخطاء.

كما شدد الخطيب علي ضرورة إيقاف نزيف النقاط واستعادة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع المستوى والنتائج.

وحذر الخطيب نجوم الاهلي من التراخي أو التركيز خارج الملعب خلال الفترة الحالية وضرورة التحلي بإستعادة روح الفانلة الحمراء والقتال في الملعب والدفاع عن اسم النادي الأهلي محليا وقاريا.

