قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك أقوى هجوم في الدوري قبل انطلاق الجولة 21

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يتصدر نادي الزمالك قائمة أقوى خطوط الهجوم في بطولة الدوري المصري حتى الآن، بعدما نجح لاعبو الفريق في تسجيل 31 هدفًا خلال الموسم الجاري، رغم خوضه عدد مباريات أقل مقارنة بعدة فرق منافسة، إذ لعب الفريق 18 مباراة فقط ولا يزال لديه لقاء مؤجل من الجولة الخامسة عشرة.

ترتيب أقوى الهجمات في الدوري المصري

جاء ترتيب أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في الدوري كالتالي:
1- الزمالك: 31 هدفًا
2- الأهلي: 29 هدفًا
3- بيراميدز: 29 هدفًا
4- سيراميكا: 27 هدفًا
5- المصري: 27 هدفًا
6- وادي دجلة: 23 هدفًا
7- بتروجت: 20 هدفًا
8- زد: 19 هدفًا
9- سموحة: 18 هدفًا
10- مودرن سبورت: 18 هدفًا

الزمالك يواصل صدارة جدول الترتيب

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بعد فوزه في الجولة العشرين على بيراميدز بهدف دون رد، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه في المربع الذهبي.

وخاض الفريق الأبيض 18 مباراة في المسابقة حتى الآن، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 12 مواجهة، وتعادل في أربع مباريات، بينما تلقى خسارتين فقط، وسجل لاعبوه 31 هدفًا مقابل 12 هدفًا سكنت شباكه.

مواجهة مرتقبة أمام الاتحاد السكندري

يستعد الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

الزمالك الدوري المصري اقوي هجوم في الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

الغريبة

حلوى العيد.. طريقة عمل الغريبة في 10 دقائق

السكري

بذور غير متوقعة تحمي من السكر والتهاب المفاصل

طاجن الفول

هنتسحر إيه النهاردة.. يخني الفول بالعدس والبيض وطعمية البطاطس

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد