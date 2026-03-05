الزمالك أقوى هجوم في الدوري قبل انطلاق الجولة 21

يتصدر نادي الزمالك قائمة أقوى خطوط الهجوم في بطولة الدوري المصري حتى الآن، بعدما نجح لاعبو الفريق في تسجيل 31 هدفًا خلال الموسم الجاري، رغم خوضه عدد مباريات أقل مقارنة بعدة فرق منافسة، إذ لعب الفريق 18 مباراة فقط ولا يزال لديه لقاء مؤجل من الجولة الخامسة عشرة.

ترتيب أقوى الهجمات في الدوري المصري

جاء ترتيب أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في الدوري كالتالي:

1- الزمالك: 31 هدفًا

2- الأهلي: 29 هدفًا

3- بيراميدز: 29 هدفًا

4- سيراميكا: 27 هدفًا

5- المصري: 27 هدفًا

6- وادي دجلة: 23 هدفًا

7- بتروجت: 20 هدفًا

8- زد: 19 هدفًا

9- سموحة: 18 هدفًا

10- مودرن سبورت: 18 هدفًا

الزمالك يواصل صدارة جدول الترتيب

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بعد فوزه في الجولة العشرين على بيراميدز بهدف دون رد، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه في المربع الذهبي.

وخاض الفريق الأبيض 18 مباراة في المسابقة حتى الآن، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 12 مواجهة، وتعادل في أربع مباريات، بينما تلقى خسارتين فقط، وسجل لاعبوه 31 هدفًا مقابل 12 هدفًا سكنت شباكه.

مواجهة مرتقبة أمام الاتحاد السكندري

يستعد الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.