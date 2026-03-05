قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
رياضة

بيل يتحدث عن كريستيانو رونالدو وثلاثية دوري الأبطال.. ويعلق على إقالة تشابي ألونسو

حمزة شعيب

تحدث النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق، عن عدة ملفات تتعلق بفترته داخل النادي الملكي، من بينها إقالة المدرب تشابي ألونسو، إضافة إلى ذكرياته مع كريستيانو رونالدو وثلاثية الهجوم الشهيرة التي صنعت إنجازات تاريخية في دوري أبطال أوروبا.

وانضم بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013، ونجح خلال مسيرته مع الفريق في تحقيق 16 لقبًا، من بينها 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، و4 بطولات لكأس العالم للأندية، إلى جانب 3 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب لكأس الملك، و3 ألقاب للسوبر الإسباني.

وتطرق إلى قرار إقالة تشابي ألونسو، مؤكدًا أنه لم يتفاجأ بهذا القرار، موضحًا أن طبيعة العمل داخل ريال مدريد تختلف عن أي نادٍ آخر، حيث يتطلب الأمر شخصية قوية قادرة على إدارة اللاعبين وليس فقط امتلاك أفكار تكتيكية مميزة.

كما كشف بيل أن مانشستر يونايتد كان من أبرز الأندية التي سعت للتعاقد معه قبل انتقاله إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا قويًا من النادي الإنجليزي، وتحدث بالفعل مع المدرب ديفيد مويس في ذلك الوقت، لكنه فضّل في النهاية الانتقال إلى ريال مدريد لأن رغبته كانت اللعب بقميص النادي الملكي.

وأوضح بيل أن بطولة دوري أبطال أوروبا تمثل أولوية قصوى داخل ريال مدريد، مشيرًا إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز كان دائمًا حاضرًا قبل المباريات الكبرى، الأمر الذي يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتحقيق الفوز وعدم خذلان الإدارة والجماهير.

وعن الثلاثي الهجومي الشهير الذي جمعه مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، أوضح بيل أن التفاهم بينهم كان كبيرًا داخل الملعب، حيث لعبوا بتناغم واضح دون الحاجة إلى الكثير من التعليمات التكتيكية، مؤكدًا أن الانسجام بينهم كان عاملًا أساسيًا في نجاح الفريق خلال تلك الفترة.

 

رأيه في شخصية كريستيانو رونالدو

كما تحدث بيل عن شخصية رونالدو داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه كان لاعبًا شديد الحماس ويركز بشكل كبير على تسجيل الأهداف، موضحًا أن النجم البرتغالي كان يمتلك قدرة استثنائية على منح زملائه الثقة بمجرد وجوده في الملعب، لأن الجميع كان يتوقع منه التسجيل في أي لحظة.

وعن المقارنات بينه وبين رونالدو من حيث السرعة، أكد بيل أنه يرى نفسه الأسرع، رغم أنه يتوقع أن يختلف رونالدو مع هذا الرأي.

واختتم بيل حديثه بالتأكيد على أن تسجيل الأهداف هو أصعب مهمة في كرة القدم، مشيدًا بقدرة رونالدو الكبيرة على تحقيق ذلك باستمرار، وهو ما كان يمنح الفريق ثقة كبيرة في كل مباراة.

