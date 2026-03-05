قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

زد يواصل تطوير أكاديمياته ويعلن عودة علاء نبيل لقيادة منظومة التدريب الاحترافية

علاء نبيل
علاء نبيل
إسلام مقلد

أعلن نادي زد الرياضي عن عودة علاء نبيل لتولي منصب المدير الفني العام لقطاع الكرة بنادي زد إيست والأكاديميات، حيث سيتولى قيادة برنامج تطوير الأكاديميات وإعداد الناشئين، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة تدريبية احترافية متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب الشابة.

وتأتي عودة علاء نبيل لتعزيز هذا التوجه الطموح، من خلال تطوير برامج إعداد الناشئين لأبناء الأعضاء، وتوفير بيئة تدريبية احترافية ومنظمة تساعد اللاعبين على تنمية مهاراتهم الفنية والبدنية والنفسية، وتأهيلهم للوصول إلى مستويات احترافية مستقبلًا. 

كما تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود النادي لتأسيس قطاع ناشئين متكامل يتيح الفرصة للاعبين للمشاركة في البطولات الرسمية وتمثيل النادي على أعلى المستويات، بما يعزز من جاذبية النادي للعائلات الباحثة عن تجربة رياضية متكاملة تجمع بين التدريب المتخصص والانضباط الاحترافي.

وبهذه المناسبة، أعرب علاء نبيل عن سعادته بالعودة إلى نادي زد الرياضي، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في بناء منظومة ناشئين احترافية تعتمد على أفضل أساليب تطوير المواهب، وتهيئ بيئة متكاملة تدعم التطوير الفني والبدني والنفسي للاعبين الشباب. 

وأضاف أن الأكاديميات ستفتح آفاقًا حقيقية أمام اللاعبين للمشاركة في البطولات الرسمية والتقدم نحو مستويات احترافية، بما يعزز مكانة النادي كوجهة رياضية رائدة توفر تجربة تدريبية استثنائية لأبنائها وأعضائها.

ويمتلك علاء نبيل خبرة واسعة في تطوير الناشئين، إذ شغل سابقًا منصب رئيس قطاع الناشئين في زد إف سي لمدة تقارب أربع سنوات، وأسهم في تأسيس وتطوير منظومة الناشئين بالنادي، ووضع الأسس التي دعمت نجاح نموذج الأكاديميات وتخريج عدد من المواهب الواعدة. 

كما تولى لاحقًا منصب المدير الفني في الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة تقارب عامين، حيث ساهم في دعم وتطوير الجوانب الفنية للعبة على المستوى الوطني.

ويمثل تعيينه بداية مرحلة جديدة نحو بناء قطاع ناشئين احترافي داخل نادي زد الرياضي، ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى تقديم تجربة تدريبية حصرية لأبناء الأعضاء، تمنحهم فرصًا حقيقية لتطوير مهاراتهم ضمن منظومة منظمة، مع إمكانية تمثيل النادي في البطولات والدوريات الرسمية، وفتح آفاق مستقبلية أمام اللاعبين الشباب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية نادي زد الرياضي لتطوير قطاع كرة القدم والارتقاء ببرامج إعداد الناشئين، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تركز على صقل المهارات الفنية وبناء الشخصية الرياضية للاعبين، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على المنافسة ويمثل النادي بصورة مشرفة في مختلف المنافسات.

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
نيللى كريم
حكاية نرجس
رفع اشغالات
