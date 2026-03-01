قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
رياضة

إيقاف وليد سليمان.. عقوبات مباراة زد إف سي والأهلي مواليد 2009

زد إف سي
زد إف سي
إسلام مقلد

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها بشأن مباراة نادي زد إف سي والنادي الأهلي بدوري القسم الأول مواليد 2009، بعد الأحداث التي شهدها اللقاء، والتي تضمنت اعتراضات جماعية ونزولاً إلى أرض الملعب وحالات طرد.

عقوبات النادي الأهلي

* تغريم النادي مبلغ ألف جنيه بسبب التأخير في النزول لأرض الملعب.
* تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري للملعب والاعتراض الجماعي المتكرر.
* تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لما بدر من الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الخصم.
* إيقاف الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين مباراة واحدة وتغريمه ألف جنيه للطرد بسبب نزول الملعب للاعتراض.
* إيقاف الكابتن محمد محمد عز المدير الفني مباراتين وتغريمه خمسة آلاف جنيه للطرد بسبب الاعتراض والتحريض على سحب الفريق.
* إيقاف الكابتن إيهاب خميس محمد مدرب الحراس) أربع مباريات وتغريمه ألف جنيه بسبب سلوك غير رياضي بعد الطرد.
* إيقاف الكابتن عبد الرحمن سعيد إداري الفريق ثماني مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لتعديه بالضرب على نائب رئيس قطاع نادي زد، مما أدى لإيقاف المباراة.
* إيقاف اللاعب محمد شادي محمد الحسيني مباراتين وتغريمه 250 جنيها لطرده بسبب اللعب العنيف.
* إيقاف اللاعب سيف كريم عادل عبد الفتاح ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

عقوبات نادي زد إف سي

* تغريم النادي مبلغ ألف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري لأرض الملعب للاحتفال.
* تغريم النادي مبلغ خمسة آلاف جنيه لما بدر من الأجهزة الفنية والإدارية والبدلاء تجاه الفريق المنافس.
* إيقاف الكابتن عبد الرحمن طارق نائب رئيس قطاع الناشئين مباراتين وتغريمه ألف جنيه لنزوله الملعب وسلوكه غير الرياضي تجاه الخصم.
* إيقاف المدير الفني كريج جوردون (CRAIG GORDON) مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذار سابق.
* إيقاف اللاعب سيف تامر محمد عبد الغني ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.
* إيقاف اللاعب سيف السيد سمير عبد الحميد ثلاث مباريات وتغريمه 250 جنيهاً لطرده بسبب ضرب الخصم بدون كرة.
 

