بسبب الحرب.. كيفية الحصول على الدقائق الدولية المجانية

بسبب الحرب.. كيفية الحصول علي الدقائق الدولية المجانية
بسبب الحرب.. كيفية الحصول علي الدقائق الدولية المجانية
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آلية الحصول على دقائق دولية مجانية للاطمئنان على ذويهم في عدد من الدول العربية، وفي هذا السياق وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول العاملة في السوق المصري بمنح المشتركين دقائق دولية مجانية لعدد من الوجهات العربية، دعما للتواصل الأسري في ظل المستجدات الإقليمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز على تمكين المواطنين من التواصل السريع والمباشر مع ذويهم بالخارج، وتخفيف الأعباء عنهم، بما يعكس دور قطاع الاتصالات في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز الروابط الأسرية خلال الفترات الاستثنائية.

بسبب الحرب.. كيفية الحصول علي الدقائق الدولية المجانية

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول العاملة في السوق المصري بمنح المشتركين دقائق دولية مجانية لعدد من الدول العربية الشقيقة، في خطوة تستهدف دعم التواصل الأسري خلال المرحلة الراهنة.

وبموجب القرار، تقرر منح كل مشترك خمس دقائق دولية مجانية تستخدم للاتصال بكل من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهاز على تمكين المواطنين من الاطمئنان على ذويهم بالخارج، وتعزيز سبل التواصل المستمر معهم، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وأكد الجهاز، في بيان رسمي، استمراره في متابعة تطورات الأوضاع الإقليمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية بالتنسيق مع شركات المحمول، بما يضمن تقديم خدمات اتصالات فعالة وآمنة تدعم المواطنين وتيسر تواصلهم.

واختتم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله مصر والمنطقة العربية، وأن يديم عليهما نعمة الأمن والاستقرار.

بسبب الحرب.. كيفية الحصول علي الدقائق الدولية المجانية

عدد الدقائق المجانية

تقرر منح كل مشترك خمس دقائق دولية مجانية، تتاح فور تفعيلها من قبل شركات المحمول، وتحسب أول خمس دقائق اتصال بهذه الدول دون أي تكلفة إضافية.

الدول المشمولة

تشمل الدقائق المجانية الاتصالات بكل من:

المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
دولة قطر
مملكة البحرين
دولة الكويت
المملكة الأردنية الهاشمية

وتم اختيار هذه الدول في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، وبما يعزز قدرة المواطنين على الاطمئنان على أقاربهم وأصدقائهم المقيمين بها.

بسبب الحرب.. كيفية الحصول علي الدقائق الدولية المجانية

الهدف من القرار

تهدف المبادرة إلى دعم المواطنين وتيسير تواصلهم مع ذويهم بالخارج، بما يضمن استمرار الاتصال في أوقات تتطلب سرعة الاطمئنان والمتابعة، فضلا عن تأكيد الدور المجتمعي لقطاع الاتصالات.

آلية التفعيل

قامت شركات المحمول بتفعيل الدقائق المجانية تلقائيا عقب صدور التوجيهات، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية من جانب المشتركين، لتكون الخدمة متاحة للاستخدام الفوري.

 متابعة مستمرة للتطورات

أكد الجهاز استمراره في متابعة المستجدات الإقليمية، والتنسيق الدائم مع شركات المحمول لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية تضمن تقديم خدمات اتصالات فعالة وآمنة، بما يلبي احتياجات المواطنين.

