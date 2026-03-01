مباراة الأرجنتين وإسبانيا مهددة بالنقل خارج قطر بسبب الأوضاع الحالية

أصبحت المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا ، في كأس الفيناليسما مهددة بالنقل خارج قطر، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لما أوردته إذاعة كادينا سير الإسبانية.

وفي وقت سابق ، تم تحديد يوم 27 مارس موعدًا لإقامة اللقاء، قبل أن تلقي التطورات الأخيرة بظلالها على المشهد.

وشهدت المنطقة توترًا أمنيًا عقب الضربات الصاروخية الأخيرة التي شنتها أمريكا وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما دفع قطر إلى إغلاق مجالها الجوي مؤقتًا.

وبسبب هذا المشهد أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، تعليق جميع المسابقات والبطولات حتى إشعار آخر.

ورغم الإقبال الجماهيري الكبير على التذاكر، حيث تجاوز عدد الطلبات 90 ألفًا، فإن المخاوف الأمنية باتت تفرض نفسها بقوة.

ومع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، تجد الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية نفسها أمام قرار حاسم بشأن إمكانية إقامة المواجهة في أجواء غير مستقرة.

وحتى الآن، لا يزال الموقف غامضًا بشأن مصير المباراة.

وتترقب الجماهير هذه المواجهة المرتقبة، خاصة أنها كانت ستشهد أول لقاء بين ليونيل ميسي ولامين يامال، على ملعب ملعب لوسيل، الذي شهد تتويج ميسي بكأس العالم مع منتخب بلاده في عام 2022.