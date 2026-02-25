ميسي: كنت قريبا من تمثيل إسبانيا وندمت على عدم تعلمي الإنجليزية

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تفاصيل مثيرة من مسيرته الكروية، مؤكدًا أنه كان قريبًا جدًا من تمثيل منتخب إسبانيا في سنواته الأولى، قبل أن يختار نهائيًا الدفاع عن ألوان منتخب الأرجنتين، الذي توج معه لاحقًا بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وفي حوار مطول عبر قناة "Miro de atrás" على منصة يوتيوب، أوضح ميسي أنه تلقى عروضًا من الجانب الإسباني خلال فترة شبابه مع برشلونة، حيث نشأ وتكون كرويًا بعد انتقاله من الأرجنتين في سن صغيرة.

وأشار إلى أن فكرة اللعب لإسبانيا كانت قائمة بالفعل، لكنه كان دائمًا مرتبطًا عاطفيًا ببلده الأم، وهو ما حسم قراره لصالح الأرجنتين.

وأكد ميسي أن ارتباطه العاطفي والتاريخي بالأرجنتين كان العامل الحاسم، مؤكدًا أن اختياره هذا فتح له الطريق لصنع فصل تاريخي مع منتخب التانجو، إذ خاض 196 مباراة دولية، سجل خلالها 115 هدفًا، وتوج بأغلى الألقاب العالمية.

وعلى الرغم من مسيرته الاستثنائية التي جعلته يُحرز ثماني كرات ذهبية ويُصنف كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، اعترف ميسي بوجود بعض الأمور التي يندم عليها في حياته الشخصية.

وقال ميسي إنه يتمنى لو حصل على تعليم أفضل في صغره، وخصوصًا تعلم اللغة الإنجليزية، مضيفًا: "لم أتعلم الإنجليزية عندما كنت طفلاً، كان لدي وقت لدراستها لكنني لم أفعل، وأندم كثيرًا. لاحقًا وجدت نفسي في مواقف مع شخصيات رائعة، وكان بإمكاني التحدث معهم بطلاقة، لكنني شعرت بالحرج".

وأوضح أن هذه التجارب كانت من أبرز الأمور التي كان يتمنى تغييرها في حياته.

ورغم هذه الاعترافات، شدد ميسي على أن كرة القدم منحت حياته الكثير، ليس فقط من حيث النجاحات والألقاب، بل أيضًا من ناحية القيم والعلاقات الإنسانية، موضحًا أن اللعبة علمته الانضباط، ومنحته الفرصة للسفر والتعرف على ثقافات مختلفة، وساهمت في تكوين شخصيته على الصعيد الشخصي والمهني.

ويستعد ميسي الآن لقيادة منتخب الأرجنتين في الدفاع عن لقب كأس العالم خلال النسخة المقبلة في أمريكا الشمالية، في محاولة لإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته الحافلة التي رسخت مكانته كواحد من أعظم من لمسوا كرة القدم في التاريخ.