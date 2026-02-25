سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 8000 جنيهًا.

وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7920 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 7000 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6930 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6000 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5940 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4665 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4620 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 56000 جنيهًا.

ووصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 55440 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 248830 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 246340 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5189.68 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.