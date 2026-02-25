استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات.. رغم صعوده عالميا

استقرت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، وذلك بعد التراجع الطفيف الذي شهدته الأسعار في ختام تعاملات أمس، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 40 جنيهًا.

وجاء الاستقرار المحلي بالتزامن مع استمرار ارتفاع الذهب في البورصات العالمية، إذ صعدت الأونصة في العقود الفورية لتسجل نحو 5186.99 دولار، ما يعكس قوة الطلب عالميًا على المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر منتصف التعاملات:

عيار 24:

8040 جنيهًا للبيع

7960 جنيهًا للشراء

عيار 21:

7035 جنيهًا للبيع

6965 جنيهًا للشراء

عيار 18:

6030 جنيهًا للبيع

5970 جنيهًا للشراء

عيار 14:

4690 جنيهًا للبيع

4645 جنيهًا للشراء

الأونصة محليًا:

250,070 جنيهًا للبيع

247,585 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب:

56,280 جنيهًا للبيع

55,720 جنيهًا للشراء

ورغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، لم يشهد السوق المحلي تحركات كبيرة حتى الآن، في ظل حالة من الهدوء النسبي في عمليات البيع والشراء مع بداية شهر رمضان، حيث تتأثر الأسعار محليًا بعوامل العرض والطلب إلى جانب حركة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار.



