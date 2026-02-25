قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ما بين ارتفاع وانخفاض.. تعرف على أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب في عدد من الدول العربية تباينًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث ارتفعت الأسعار في السعودية، مقابل تراجع طفيف في الإمارات، فيما استقرت في الكويت، وذلك فقًا لآخر التحديثات المعلنة.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

وسجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا نسبيًا في مختلف الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، وجاءت كالتالي:

• عيار 24: 625.90 ريال (166.90 دولار)

• عيار 22: 573.70 ريال (153.10 دولار)

• عيار 21: 547.60 ريال (146.10 دولار)

كما سجلت أسعار السبائك:

• سبيكة 10 جرام عيار 24: 6,433.80 ريال (1,716.10 دولار)

• سبيكة 50 جرامًا: 31,731.10 ريال (8,461.60 دولار)

• سبيكة كيلو جرام: 630,239.40 ريال (168,063.90 دولار)

وعلى عكس الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب في السعودية، تراجع المعدن الأصفر بشكل طفيف في الإمارات اليوم.

وجاءت الأسعار هناك على النحو التالي:

• عيار 24: 617.53 درهم

• عيار 22: 566.07 درهم

• عيار 21: 540.34 درهم

• عيار 18: 463.15 درهم

وسجلت أوقية الذهب في الإمارات نحو 19,051.10 درهم (5,191.10 دولار)، فيما بلغ سعر جنيه الذهب حوالي 5,145.10 درهم (1,401.90 دولار).


وأخيرًا، شهدت أسعار الذهب استقرارًا في الكويت خلال تعاملات اليوم الأربعاء

وجاءت الأسعار كالتالي:

• عيار 24: 51.47 دينار كويتي

• عيار 22: 47.20 دينار كويتي

• عيار 21: 45.03 دينار كويتي

• عيار 18: 38.60 دينار كويتي

ويؤكد هذا التباين في تحركات الذهب بالسوق العربية  أن الذهب لابرتبط فقط بالتحركات العالمية ولكنه يتأثر أيضاً بشكلٍ كبير بعوامل العرض والطلب في كل دولة.

سعر الذهب اليوم الذهب في السعودية الذهب في الكويت اليوم سعر الذهب في الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

الزمالك

مينا ماهر بعد فوز الزمالك علي زد: صباح الصدارة

حسام عبد المجيد

وكيل حسام عبد المجيد يكشف موقفه من عروض بيراميدز والأهلي

تشافي

تشافي يوضح موقفه من قيادة منتخب المغرب بعد شائعات رحيل الركراكي

بالصور

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

فيديو

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد