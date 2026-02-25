ما بين ارتفاع وانخفاض.. تعرف على أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب في عدد من الدول العربية تباينًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث ارتفعت الأسعار في السعودية، مقابل تراجع طفيف في الإمارات، فيما استقرت في الكويت، وذلك فقًا لآخر التحديثات المعلنة.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

وسجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا نسبيًا في مختلف الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، وجاءت كالتالي:

• عيار 24: 625.90 ريال (166.90 دولار)

• عيار 22: 573.70 ريال (153.10 دولار)

• عيار 21: 547.60 ريال (146.10 دولار)

كما سجلت أسعار السبائك:

• سبيكة 10 جرام عيار 24: 6,433.80 ريال (1,716.10 دولار)

• سبيكة 50 جرامًا: 31,731.10 ريال (8,461.60 دولار)

• سبيكة كيلو جرام: 630,239.40 ريال (168,063.90 دولار)

وعلى عكس الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب في السعودية، تراجع المعدن الأصفر بشكل طفيف في الإمارات اليوم.

وجاءت الأسعار هناك على النحو التالي:

• عيار 24: 617.53 درهم

• عيار 22: 566.07 درهم

• عيار 21: 540.34 درهم

• عيار 18: 463.15 درهم

وسجلت أوقية الذهب في الإمارات نحو 19,051.10 درهم (5,191.10 دولار)، فيما بلغ سعر جنيه الذهب حوالي 5,145.10 درهم (1,401.90 دولار).



وأخيرًا، شهدت أسعار الذهب استقرارًا في الكويت خلال تعاملات اليوم الأربعاء

وجاءت الأسعار كالتالي:

• عيار 24: 51.47 دينار كويتي

• عيار 22: 47.20 دينار كويتي

• عيار 21: 45.03 دينار كويتي

• عيار 18: 38.60 دينار كويتي

ويؤكد هذا التباين في تحركات الذهب بالسوق العربية أن الذهب لابرتبط فقط بالتحركات العالمية ولكنه يتأثر أيضاً بشكلٍ كبير بعوامل العرض والطلب في كل دولة.