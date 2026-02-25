تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

أعلن مكتب المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيلاً عن الفنانين ياسر جلال ورامز جلال، متابعة التحقيقات التي تجريها نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي مع الفنان أحمد ماهر، على خلفية ما بدر منه من إساءات وسب تجاه أسرة المخرج الراحل جلال توفيق.

وأكد المكتب في بيان رسمي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحمد ماهر، وكذلك ضد كل من صور أو نشر أو أعاد نشر الفيديو المسيء، حفاظاً على حقوق الفنانين والأسرة المتضررة.

وأوضح البيان أن الهدف هو محاسبة المسؤولين عن الواقعة وفق أحكام القانون وتأكيد احترام القوانين المنظمة للعمل الفني والأخلاقيات المهنية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.