علي كلاي وإفراج.. تفاصيل الحلقتين الأكثر بحثا على جوجل

تصدرت الحلقة السابقة من مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي ودرة ويارا السكري، و"إفراج" بطولة عمرو سعد مؤشرات البحث على جوجل.



شهدت أحداث حلقة "علي كلاي" الانطلاقة الحقيقية لقصة الحب بين «روح» و«على كلاى»، بعد تصاعد التوتر إثر الأزمة التي نشبت بينها وبين «ميادة» زوجة كلاى، التي تجسدها النجمة درة، فبعد إلحاح «على» عليها بالبقاء في الدار، فضلت «روح» الانسحاب حفاظا على كرامتها، لتغادر إلى منزل «كاميليا» التي تجسدها رحمة محسن.

غير أن المشاعر التي بدأت تتسلل إلى قلب «على كلاى» دفعته إلى الذهاب إليها وإعادتها بنفسه، لترافقه في مشهد إنساني دافئ إلى مباراة الملاكمة التي يخوضها، ثم ذهب إلى روح وخرج معها فى مشهد من أرق المشاهد الرومانسية، حين باح «على» بمشاعره وفتح قلبه متحدثا عن تفاصيل من حياته الخاصة، في لحظة صدق نادرة.

وجاءت المفاجأة حين عثر على «كشكول» كانت «روح» تدون فيه خواطر عنه، ليكتشف عمق إحساسها نحوه، فيمسك بيدها معلنا بداية قصة حب مختلفة، قبل أن يجمعهما مشهد غنائي رقيق اتسم بالاحترام والدفء، بعيدا عن الابتذال، ليعيد للأذهان رومانسية الفن الجميل التي تعتمد على الكلمة والنظرة قبل أي شيء آخر.

أما مسلسل "إفراج" فشهدت الحلقة محاولة قتل شارون لعوف وزوجته، بإيعاز من سداد الا انهما نجحا في الهروب من رجاله قبل قتله.

ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من عمرو سعد حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.