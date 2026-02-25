أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار في مقاطعة أوديسا.

ولاحقا ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة ريزدفيانكا بمقاطعة زابوروجيه ، مشيرة إلى نجاح وحدات مجموعة قوات "الشمال" في إتخاذ مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 215 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت مواقعها بطول خط المواجهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 115 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" اتخذت مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 355 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.