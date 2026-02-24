إيفان أوس: أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها لوقف الحرب

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن روسيا تعاني بشدة من الحرب منذ بدايتها في 2014، وأن الاعتداءات الروسية على المدن الأوكرانية خلفت العديد من الضحايا المدنيين.

وأشار أوس، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أوكرانيا لم تتنازل عن أي من أراضيها رغم محاولات موسكو السيطرة عليها، مؤكداً أن الجيش الروسي لم يحقق أي انتصار ملموس على مدى 4 سنوات، وأن تقدمه العسكري محدود.

وأضاف أن تأثير الحرب على الاقتصاد الروسي واضح، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير، ولم تعد مستويات المعيشة كما كانت قبل الحرب، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الخضروات والمواد الغذائية المختلفة، ما يعكس الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها موسكو.

