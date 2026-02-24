الناتو يجدد دعمه لكييف في الذكرى الرابعة للحرب ويبحث تعزيز الدفاعات الجوية

أحيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم /الثلاثاء/ الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، خلال مراسم رسمية في مقره ببروكسل أعقبها اجتماع لمجلس الناتو-أوكرانيا، جدد فيه الحلفاء التزامهم بدعم كييف سياسيًا وعسكريًا.

وأكد الحلف استمرار مساندته لأوكرانيا وحقها في الوجود كدولة ذات سيادة وديمقراطية، مشيرًا إلى أن دول الحلف قدمت منذ بداية الغزو الشامل نحو 99% من إجمالي المساعدات العسكرية المقدمة لكييف. وتتولى قيادة الناتو في فيسبادن، المعروفة باسم NSATU، تنسيق إيصال الدعم والتدريب، فيما توفر مبادرة PURL معدات عسكرية أمريكية أساسية بتمويل من الحلفاء والشركاء.

وفي كلمته خلال المراسم، قال الأمين العام للحلف مارك روته إن روسيا «فشلت في تحقيق أهدافها في ساحة المعركة رغم خطابها التصعيدي»، مؤكدًا ضرورة استمرار الدعم العسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا، ومعتبرًا أن هذا الدعم يسهم في تمكينها من الدفاع عن نفسها اليوم وتأمين سلام عادل ودائم في المستقبل.

وتضمنت المراسم كلمة لسفيرة أوكرانيا لدى الناتو، إضافة إلى دقيقة صمت تكريمًا للضحايا. كما افتتح اجتماع مجلس الناتو-أوكرانيا بكلمة متلفزة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى ، الذي أعرب عن شكره للحلفاء، داعيًا إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي، لا سيما من خلال مبادرة PURL.

وخلال الاجتماع، أعاد الحلفاء التأكيد على تضامنهم مع كييف، مشيرين إلى التزامات جديدة بتقديم مساعدات إضافية، ومشددين على هدف إنهاء الحرب عبر تسوية عادلة ومستدامة.

كما شارك الأمين العام في اجتماع افتراضي لـ«تحالف الراغبين»، برئاسة مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لبحث سبل تعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا في المرحلة المقبلة./أ ش