أحمد موسى : النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب حريص للغاية على برنامج نورانيات قرآنية واتقدم بالشكر له على هذا الأمر، مضيفا أن النائب محمد ابو العينين هو صاحب فكره البرنامج.

قال موسى، إن اليوم بداية سحب اكبر مسابقة دينية طيلة شهر رمضان ومافيش حد عامل برنامج كبير مثل صدى البلد.

واضاف أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نعمل سحب على الهواء في برنامج نورانيات قرأنية، متابعا أن يقدم هذا البرنامج ثلاث شيوخ كبار.

وتابع أحمد موسى ، أن هذه المسابقة رائعة لأننا نتحدث عن القرآن الكريم، لافتا إلى أن قناة صدى البلد أكثر قناة تقدم برامج دينية في شهر رمضان 2026.