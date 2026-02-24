بنات عبد الرحيم علي يكشفن ملامح شخصيته الإنسانية والمهنية

تحدثت بنات عبد الرحيم علي عن ملامح شخصيته الإنسانية والمهنية، مستعرضات أبرز القيم والمبادئ التي نشأن عليها في كنفه، وعلى رأسها قيمة التسامح، والتواضع، واحترام التخصص، والعمل الدؤوب.

أكدت غادة عبد الرحيم خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار"، ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن والدها كان ولا يزال القدوة الأولى في حياتها، قائلة: "أنا بنت أبويا.. إحنا من المنيا، وشوفت أبويا كل حاجة في حياتي. أول خطوة مشيتها وأول قصيدة شعر سمعتها كانت منه".

وأضافت أن قربها منه علّمها كيف يكون الإنسان متسامحًا وحقيقيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرة إلى أن من يعرفه عن قرب يدرك حجم إنسانيته وتأثيره العميق فيمن حوله.

من جهتها، عبّرت داليا عبد الرحيم عن ارتباطها القوي بوالدها، مؤكدة أن لقبها هو "أم أبيها"، وأن الشبه بينهما لا يقتصر على الشكل ، بل يمتد إلى الروح والقلب.

وقالت إن انتماءها وحبها لوالدها نابعان من مواقف وقيم عديدة، أهمها قيمة التسامح، موضحة: "ناس كتير ممكن تختلف معاه في الأفكار أو تهاجمه، لكن عمره ما شال كره لحد. دايمًا كان يقول أوعي تخلي حد ينتزع الحب من قلبك".