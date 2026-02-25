قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى
محمود محسن

أكدت الفنانة بشرى، أن حياتها مستقرة بعد انفصالها، مشيرة إلى أن بيتها ثابت ومستقر ولا يعتمد على رأي رجل لتحديد استقراره، قائلة: "أنا في كل الأحوال بيتي ثابت ومستقر، مش مستنية راجل هو اللي يقرر إذا كان البيت مستقر أو لا".

وأوضحت "بشرى"، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"،  أنها ليست متمردة على الرجال، مؤكدة أن المرأة كافية وقوية، مضيفة: "الراجل بيحب يحس أن الست مبدية بيتها وشغله، وفي نفس الوقت يحس هو بكلمته مسموعة".

وقالت بشرى إنها لا تريد العيش وفق القواعد التقليدية، معلقة: "أنا مش بس عايزة أعيش براحتي بس، أنا شايفة أن في طريقة تانية نعرف نعيش بيها، مش لازم نلتزم باللي احنا حافظينه أو اللي حفظوه لنا"، موضحة أن هذه القواعد تناسب بعض الناس، لكنها ليست مناسبة للجميع.

وتابعت: "والد أولادي رجل محترم وداعم لها دائمًا، هو عمره ما عطلني، بالعكس كان داعمني، أنا لم أخطئ في اختيار والد أولادي أبدًا، وأولادي وحتى الناس حواليّا يقولوا لي فعلاً، وانفصالهما كان بسبب اختلاف الطرق ونمط الحياة بينهما".

