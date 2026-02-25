بشرى: ندمانة على تجربة فيلم "مستر آند مسز عويس" وأفضل العمل مع المخرج محمد سامي

كشفت الفنانة بشرى، أنها الأكثر ندمًا على مشاركتها في فيلم "مستر آند مسز عويس" وليس فيلم "أولاد حريم كريم"، مشيرة إلى توجهها الفكري، قائلة: "لا رأس مالية ولا اشتراكية.. دي مهلبية".

وردت "بشرى"، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، على سؤال حول موافقتها على زواج ابنها عرفيًا من عدمه، قائلة: "مش عايزاه يتجوز أصلًا".

وأوضحت بشرى، أنها تختار العمل مع المخرج محمد سامي وليس مروان حامد، مشددة على أن سبب اختيارها يعود إلى تعاونها السابق مع سامي، مضيفة ممازحة: "اكتر حاجة ندمانة عليها البرنامج ده، إني جيت معاكي الحلقة دي في برنامج أسرار".