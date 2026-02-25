الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء بعد الفوز على فريق زد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدًا الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وفاز فريق الزمالك على نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم صدارة مسابقة الدوري.