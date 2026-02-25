قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حرس الحدود يعود للانتصارات ويهزم إنبى بهدف روقا بدورى نايل

حرس الحدود
حرس الحدود
حمزة شعيب

عاد فريق حرس الحدود إلى طريق الانتصارات بعدما تغلب على إنبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري نايل.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد أشرف روقا في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، ليمنح الفريق العسكري ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع حرس الحدود رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع عشر في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

تشكيل حرس الحدود

  • حراسة المرمى: محمود الزنفلي
  • خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – كوبر – مؤمن عوض
  • خط الوسط: محمد أشرف روقا – محمد النجيلي – محمود أوكا – محمد بيومي
  • خط الهجوم: عبد الله حافظ – محمد حمدي

تشكيل إنبي

  • حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير
  • خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – هشام عادل – أحمد صبيحة
  • خط الوسط: زياد كمال – محمد جولدي – علي محمود – عماد ميهوب
  • خط الهجوم: حامد عبد الله – أقطاي عبد الله

بهذا الفوز، ينعش حرس الحدود آماله في تحسين موقفه بجدول الترتيب، بينما يسعى إنبي لاستعادة توازنه في الجولات المقبلة.

حرس الحدود إنبي الدوري المصري

