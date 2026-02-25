الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية

استدعت وزارة الخارجية الهولندية، يوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى هولندا للاحتجاج على مصادرة حقائب دبلوماسي هولندي في مطار طهران.

وقالت الخارجية الهولندية في بيان: "تسببت إيران في أزمة دبلوماسية في 28 يناير 2026، بإجبارها دبلوماسياً هولندياً على تسليم حقائبه الدبلوماسية في مطار طهران. هذا أمر غير مقبول"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الوزارة أنها طالبت إيران مراراً وتكراراً بالإفراج الفوري عن الحقائب المصادرة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل وأوضحت أنها استدعت السفير بعد أن نشرت إيران مقطع فيديو للحادثة على الإنترنت.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة ممكن إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية، وذلك قبيل استئناف المحادثات في جنيف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكتب عراقجي على موقع "إكس" أن هناك "فرصة تاريخية" لمعالجة المخاوف والمصالح المشتركة، لكنه شدد على أن طهران ستتمسك بخطوطها الحمراء، بما في ذلك حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية واستبعاد تطوير أي سلاح نووي.

تأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه مسؤولون من كلا الجانبين لاستئناف المفاوضات، حيث صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني بأن طهران مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق.