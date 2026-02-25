صدق أو لا تصدق .. «الغندور»: «شيكوبانزا» ساب الماتش عشان يدخل الحمام

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف طريف لشيكوبانزا خلال مباراة الزمالك وزد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: “في سابقة لم تحدث من قبل شيكوبانزا ساب الماتش وراح يدخل الحمام والمهدي سليمان خد إنذار بسببه .. هم يضحك وهم يبكي والله لاعب مش متزن بالمرة”.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .