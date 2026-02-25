قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج مباريات الجولة السادسة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

دوري الطائرة
دوري الطائرة
محمد سمير

انتهت منذ قليل، مباريات الجولة السادسة من الدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للرجال للكرة الطائرة للموسم 2025-2026.

وشهدت المباريات قوة وندية كبيرة بين الفرق المتبارية، حيث فاز سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 3-1، كما فاز الاتحاد السكندري على هليوليدو بنتيجة 3-2، فيما حقق الأهلي الفوز على الترسانة بنتيجة 3-1، وخسر سموحة أمام القناة بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، فاز الزمالك على مصر للبترول بنتيجة 3-2، وحقق الجزيرة الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3-0، وخسر الزهور أمام طلائع الجيش بنتيجة 0-3، وفاز بتروجت على الطيران بنتيجة 3-0.

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

جدير بالذكر أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة يتأهلون إلى الدور النهائي.

دوري السوبر الممتاز لكرة الطائرة نتائج مباريات الجولة السادسة السوبر الممتاز للرجال للكرة الطائرة الاتحاد السكندري الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

ترشيحاتنا

الفنانة بشرى

بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة

الفنانة بشرى

بشرى: حبيت خالد حميدة وأكتر جوازة بقلبي.. انفصالنا ليس نتيجة خلافات

الفنانة بشرى

بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم

بالصور

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد