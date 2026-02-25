نتائج مباريات الجولة السادسة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

انتهت منذ قليل، مباريات الجولة السادسة من الدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للرجال للكرة الطائرة للموسم 2025-2026.

وشهدت المباريات قوة وندية كبيرة بين الفرق المتبارية، حيث فاز سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 3-1، كما فاز الاتحاد السكندري على هليوليدو بنتيجة 3-2، فيما حقق الأهلي الفوز على الترسانة بنتيجة 3-1، وخسر سموحة أمام القناة بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، فاز الزمالك على مصر للبترول بنتيجة 3-2، وحقق الجزيرة الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3-0، وخسر الزهور أمام طلائع الجيش بنتيجة 0-3، وفاز بتروجت على الطيران بنتيجة 3-0.

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

جدير بالذكر أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة يتأهلون إلى الدور النهائي.