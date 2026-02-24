محافظ الغربية: مواصلة ضخ السلع بمنفذ «مستقبل مصر» لتلبية احتياجات المواطنين

قام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية بجوله تفقدية داخل منفذ جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة بميدان الشون بحي ثان المحلة الكبرى، للاطمئنان على انتظام العمل وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية وجودة عالية وأسعار منضبطة، في إطار حرص محافظة الغربية على تأمين كل احتياجات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن المنفذ يوفر كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع أساسية واستراتيجية، بما في ذلك السكر والزيت والأرز والمكرونة والبقوليات واللحوم والدواجن، مشددًا على ضرورة استمرار ضخ كميات إضافية يوميًا لتلبية الطلب المتزايد خلال الشهر الكريم، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأسعار العادلة لضمان راحة المواطنين.

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن التنظيم والتنوع في المعروض داخل المنفذ يعكس نموذجًا متكاملًا لإدارة السلع، يضمن استمرارية التوفر وتحقيق التوازن السعري، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة وجهاز «مستقبل مصر» يعزز قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها دون أي معاناة.

رفع كفاءة الخدمات

وأشاد المحافظ بالدور الوطني لجهاز «مستقبل مصر» في تشغيل المنافذ بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على خدمة المواطنين ودعم الأسر، وهو ما أكد عليه رضا المواطنين الذين تفاعلوا مع المحافظ وأشادوا بجودة المنتجات والأسعار المناسبة.