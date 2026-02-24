قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

‎عبد الرحيم علي : الأسرة أساس الانتماء .. والوطنية الحقيقية تقوم على فهم الصورة كليًا

الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي
الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي
هاجر ابراهيم

أكد الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، أن الأسرة تمثل الركيزة الأولى في بناء شخصية الإنسان وترسيخ انتمائه، مشددًا على أن الانتماء الحقيقي للوطن يبدأ من داخل البيت.

وقال "علي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار"، ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء إن "الأسرة تعني كل شيء، وهي رقم واحد وقبل أي اعتبار، فهي الوطن الصغير الذي يتشكل داخله وعي الإنسان، وإذا لم يكن هناك انتماء للعائلة فلن يكون هناك انتماء للأمة أو الدولة".

وأضاف أن التاريخ أثبت أن من تخلى عن أسرته وقيمه كان أول طريقه التخلي عن وطنه ودينه، قائلًا "ولنا في رسول الله أسوة حسنة".

وأوضح أنه لا يعير اهتمامًا لحملات الإساءة أو الهجوم الشخصي، مؤكدًا أن التوقف أمامها يستهلك الطاقة ويعطل مسيرة العمل.

وأشار إلى أن مواجهة هذه التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، تتطلب وعيًا مستمرًا ورؤية واضحة، مؤكدًا أن الدفاع عن الدولة الوطنية مسؤولية لا تحتمل التردد.

ومن ناحية أخرى ستحدث عن نشأته في بيت يعشق الوطن، لافتًا إلى أن والده شارك في حرب أكتوبر وحرب 67 و56 ما رسخ لديه منذ الصغر قيمة حب البلد وعدم المساومة على مصالحها.

وأضاف أن الوطنية الحقيقية تقوم على فهم الصورة الكاملة واختيار توقيت المعارضة أو التأييد وفق رؤية أوسع تراعي مصلحة الدولة.

ووجّه رسالة إلى الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن التربية القائمة على الحب والاحتواء هي الأساس في بناء شخصية سوية، وأن الاستماع للأبناء باهتمام يمنحهم الثقة، بينما تؤدي القسوة المفرطة إلى نتائج عكسية.

عبد الرحيم علي شخصية الإنسان التنظيمات المتطرفة

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

