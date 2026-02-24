الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الاجتماع تناول قضايا شديدة الأهمية والمفصلية؛ في ظل عالم يموج بالمتغيرات والتحديات المتسارعة.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن اللقاء عكس عمق العلاقات المصرية–السعودية، مشيرًا إلى أن القاهرة والرياض تمثلان معًا ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وأن توافق الدولتين يسهم في وضوح الرؤية وفرض الحلول إقليميًا، نظرًا لما تتمتعان به من ثقل سياسي واستراتيجي.

وأضاف أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدان أن البلدين يجمعهما مصير مشترك وتحديات واحدة وآمال واحدة، في ظل وضع إقليمي مرتبك يتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك على طريق دعم الأمة العربية والحفاظ على استقرار العواصم العربية.

ونوه إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية الساخنة، حيث شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، والمضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، كما كان الوضع في السودان حاضرًا بقوة، إلى جانب التأكيد على دعم وحدة الصومال ورفض أي محاولات للتقسيم.

وأكد أنه فيما يتعلق بقضية مياه النيل؛ تم التشديد على حق مصر في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوقها المائية.