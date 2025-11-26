الديهي: لم أكن أتخيل ما يحدث الآن في سوريا

أكد الإعلامي نشات الديهي، أنه لم أكن أتخيل ما يحدث الآن في سوريا، ولو كان سلطان باشا الأطرش الدرزي الشهير الذي قاوم الاحتلال الفرنسي اليوم موجودًا ويرى صورة بنيامين نتنياهو لخر مصرعًا، شايفين هي دي الصورة وتحرك نتنياهو في الجنوب السوري وعلم إسرائيل يرفرف فوق التراب السوري شيء محزن ويحز في نفس كل عربي".



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “TEN”، أنه أنا أخشى على سوريا من التقسيم والتفتت وهذا ما قلته وتعرضت لسباب وهجوم ضاري من من لا يفهم حقيقة ما يحدث الآن". "كنت أخشى أن يأتي اليوم الذي نتحدث فيه عن الفصائل السورية والحقيقة أنا كنت أضع يدي على قلبي بعد وصول ناس أصلهم إرهابي أو داعشي أو قاعدي إلى الحكم".



وأضاف "في ظل وجود هذه الدولة بهذه العناصر كان هذا يزعجني على المستوى الشخصي والعربي والمصري، أنا فعلا كنت خايف على سوريا ومستقبلها احترامًا وتقديرًا لتاريخ سوريا، ليس لي علاقة بمن يحكم ومن يدعم ومن لا يدعم فقط أنظر للأمور على حقيقتها أنظر بين ما يجري في منطقة الجنوب ومنطقة العلويين وأرها كارثة سبق وحذرنا منها".