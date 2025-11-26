تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً، (اعتبارا ً من بعد منتصف الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على بعض المناطق من ( حلايب- شلاتين)، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

تفاصيل حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 26 14

6 أكتوبر 26 15

بنهــــا 25 16

دمنهور 25 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 24 15

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 15

دمياط 23 18

بورسعيد 23 19

الإسماعيلية 24 15

السويس 25 16

العريش 24 15

رفح 23 17

رأس سدر 25 16

نخل 21 15

كاترين 19 11

الطور 24 16

طابا 23 15

شرم الشيخ 28 21

الإسكندرية 23 15

العلمين 23 16

مطروح 22 16

السلوم 21 15

سيوة 22 13

رأس غارب 27 18

الغردقة 26 19

سفاجا 27 20

مرسى علم 28 20

شلاتين 29 25

حلايب 26 23

أبو رماد 27 23

رأس حدربة 26 23

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 24 13

أسيوط 25 13

سوهاج 26 15

قنا 27 17

الأقصر 28 18

أسوان 30 18

الوادي الجديد 26 14

أبوسمبل 28 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 34 24

المدينة المنورة 30 18

الرياض 25 16

المنامة 28 22

أبوظبي 31 20

الدوحة 29 21

الكويت 30 14

دمشق 18 06

بيروت 23 18

عمان 18 09

القدس 18 11

غزة 22 16

بغداد 26 13

مسقط 27 19

صنعاء 23 08

الخرطوم 35 23

طرابلس 23 13

تونس 19 10

الجزائر 15 09

الرباط 19 09

نواكشوط 29 20

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 17 00

إسطنبول 20 13

إسلام آباد 21 08

نيودلهي 22 11

جاكرتا 34 23

بكين 08 03-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 18 10

أثينا 21 13

روما 13 04

باريس 08 02

مدريد 11 02

برلين 04 00

لندن 08 06

مونتريال 06 01

موسكو 02 02-

نيويورك 14 07

واشنطن 17 09

أديس أبابا 23 12