قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا البحراوي ينفي شائعة وفاة والدته : مازالت تحت الرعاية الطبية
حماية لسُمعتها.. هند عاكف تتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مروّجي الشائعات والإساءة لها | تفاصيل
غابت عن الوعي .. تدهور الحالة الصحية لوالدة المطرب رضا البحراوي
تجاوز الـ 44 ألفًا .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة
أسباب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي
مصر بالمستوى الثالث.. كل ما تريد معرفته عن نظام قرعة كأس العالم 2026
مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة
مصطفى الفقي: لا أتوقع استمرار برلمان 2025 طوال مدته.. ضرورة إصلاح المشهد |فيديو
ائتلاف نزاهة الدولي يشيد بتنظيم وتأمين اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
آية التيجي

مع انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم انتشار الفيروسات، يزداد قلق الأمهات من إصابة أطفالهن بنزلات البرد المتكررة في الشتاء، سواء داخل المنزل، في المدارس، أو بعد الاستحمام. 

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

ويعد الحفاظ على درجة حرارة الطفل ومنع تعرضه للهواء البارد من أهم خطوات الوقاية، خاصة أن هناك تقارير، إلى أن البيئة المدرسية تعد من أكثر الأماكن التي تنتقل فيها العدوى سريعًا بين الأطفال.

وفي هذا التقرير نستعرض نصائح الخبراء والوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد خلال الشتاء.

ـ الاستحمام بماء فاتر قريب من حرارة الجسم:

يجب أن يكون الاستحمام بماء دافئ لتجنب الصدمة الحرارية، مع منع تعرض الطفل لأي تيار هواء بعد الخروج من الحمام.

ـ عدم الخروج مباشرة بعد الاستحمام:

يفضّل الانتظار حتى يهدأ جسم الطفل وتجف ملابسه بالكامل قبل الخروج لعدم التعرّض للهواء البارد.

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

ـ شرب المياه قبل الخروج من المنزل:

ينصح الأطباء بأن شرب الماء وغسل الوجه قبل الخروج يساعدان على تهيئة الجسم للطقس البارد، مع فتح النافذة قليلًا لتعديل الحرارة.

ـ ارتداء الملابس القطنية على الجسم مباشرة:

القطن يمتص العرق ويمنع تهيّج الجلد، بينما قد تسبب الملابس الصوفية أو البوليستر حرارة زائدة وعدم راحة للطفل.

ـ ملعقة عسل مع عصير الليمون:

يساعد خليط العسل الطبيعي مع ربع ليمونة على تقوية المناعة وتحسين الشهية، لاحتوائه على مضادات أكسدة وفيتامينات مهمة.

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

ـ منع تقبيل الأطفال وخصوصًا من الفم:

يؤكد المختصون أن التقبيل يساعد على انتقال الفيروسات سريعًا، خاصة لدى الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة.

ـ الابتعاد عن الألعاب التي تجمع الأتربة:

سواء كان الطفل يعاني من الحساسية أم لا، يفضّل تجنب الدباديب والألعاب المليئة بالأتربة التي تزيد التهيج ونزلات البرد.

ـ عدم تربية الطيور والحيوانات داخل المنزل:

وجود الحيوانات قد يزيد من حساسية الأطفال ويُضعف المناعة، مما يجعلهم أكثر عُرضة للعدوى المتكررة.

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

ـ تجنب الخروج في الطقس شديد البرودة:

من الأفضل تأجيل الخروج قدر الإمكان خلال الأيام الباردة جدًا، لحماية الطفل من انتقال الفيروسات ومنع انخفاض حرارة جسمه.

ـ الاهتمام بفيتامينات A وC وD:

هذه الفيتامينات ضرورية في الشتاء لتقوية مناعة الطفل، خاصة خلال أيام الدراسة والاختلاط المستمر.

نزلات البرد عند الأطفال حماية الأطفال في الشتاء برد الشتاء مناعة الأطفال الوقاية من أمراض الشتاء نصائح للأطفال في الشتاء الاستحمام في الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

رمضان صبحي

من الملعب لـ التخشيبة.. رمضان صبحي موهبة ضاعت خلف القضبان

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسفكسيا الخنق .. ننشر تقرير الطب الشرعي في قضية مقتـ.ـل شاب بالطالبية

سيدة

قرار من النيابة بشأن سيدتين بحوزتهما كروت دعائية لمرشح نواب بالغربية

رمضان صبحي

بيدور على إثبات قيد للاعب رمضان صبحي .. شاهد يكشف مفاجآت عديدة

بالصور

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد