فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
اقتصاد

انخفاض ولا ارتفاع.. تعرف على سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 11-1-2026

محمد يحيي

شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضاً طفيفًا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية .

الجنيه الذهب ينخفض

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا طفيفًا بقيمة تبلغ 40 جنيه مقارنة بما كان عليه مطلع تعاملات مساء اليوم الأحد.

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له قبل قليل نحو  48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقداراً طفيفًا في ختام تعاملات اليوم بقيمة تبلغ 5 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية وعلى مستوي محلات الصاغة المصرية.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

تذبذب سعر الذهب

وتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التذبذب بقيمة تبلغ 40 جنيه على مستوى الأعيرة الذهبية بنهاية تعاملات أمس السبت .

وخلال تعاملات الـ4 أسابيع الماضية فقد هوي سعر الذهب مقدار 800 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6015 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6874 جنيه للبيع و 6902 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيه للبيع و 6040 جنيه للشراء

اسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  5155 جنيه للبيع و 5177 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4010 جنيه للبيع و 4026 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب  اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولار للبيع و 4510 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

