انخفاض ولا ارتفاع.. تعرف على سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 11-1-2026

شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضاً طفيفًا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية .

الجنيه الذهب ينخفض

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا طفيفًا بقيمة تبلغ 40 جنيه مقارنة بما كان عليه مطلع تعاملات مساء اليوم الأحد.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له قبل قليل نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقداراً طفيفًا في ختام تعاملات اليوم بقيمة تبلغ 5 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية وعلى مستوي محلات الصاغة المصرية.

تذبذب سعر الذهب

وتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التذبذب بقيمة تبلغ 40 جنيه على مستوى الأعيرة الذهبية بنهاية تعاملات أمس السبت .

وخلال تعاملات الـ4 أسابيع الماضية فقد هوي سعر الذهب مقدار 800 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6015 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6874 جنيه للبيع و 6902 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيه للبيع و 6040 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5155 جنيه للبيع و 5177 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4010 جنيه للبيع و 4026 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر أوقية اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولار للبيع و 4510 دولار للشراء