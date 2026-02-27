قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان

وزير الأوقاف يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان
وزير الأوقاف يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان

هنأ الدكتور أسامة الأزهري  وزير الأوقاف   الرئيس عبد الفتاح السيسي  ورجال القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأضاف وزير الأوقاف في تهنئته: تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي سطَّر فيها أبطال مصر صفحاتٍ مضيئة في تاريخ الوطن ومستقبله بأسمى معاني العزة والكرامة.

وأوضح إن هذه الذكرى المجيدة ستظل شاهدًا على قوة الإرادة المصرية، وصدق إيمان المصريين، وحُرمة تراب مصر، وعلى ما تحلَّى به أبناء الوطن كافة من إيمانٍ راسخٍ وعقيدةٍ وطنيةٍ صادقة، حيث امتزج الصيام بالجهاد الحق، وتلاقى صدق الرجاء في الله والأخذ بأسباب العلم، فكان النصر ثمرةً للإيمان والعمل والانضباط والتخطيط الواعي، ووحدة الصف والتوحد خلف القيادة الواعية المخلصة وقواتنا المسلحة.

حفظ الله لمصر أرضها وسماءها وبحرها ونيلها، وقيادتها وجيشها وشعبها، وأدام عليها الأمان والاستقرار، ووفق قيادتها الرشيدة إلى كل خير ورشاد.

وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ذكرى العاشر من رمضان الشعب المصري

المزيد

