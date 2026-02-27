كريم سامي مغاوري ينفي الأخبار المتداولة بشأن حالته الصحية

نفى الفنان كريم سامي مغاوري، تدهور حالته الصحية بسبب العمليات الأخيرة.

وكتب كريم سامي مغاوري عبر فيسبوك: "صباح الخير لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن حالتي الصحية أنها بسبب ماقمت بإجرائه من عمليات واحتفظ لنفسي ولعائلتي فقط بالمسببات ولم أصرح نهائيا بأي شيء يخص حالتي الصحية".

وقبل أشهر قليلة، أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، عن تعرضه لوعكة صحية جديدة ودخوله العناية المركزة للمرة الثانية.

وكتب مغاوري عبر حسابه الرسمي: “الحمد لله والشكر لله دخلت العناية المركزة للمرة التانية.. أحب أطمنكم عدينا إمبارح المرحلة الحرجة وجارِ المتابعة مع جميع الدكاترة، والله الشافي المعافي".

وتابع: "كل الحبايب اللي هيتصلوا بيا تليفونيا أنا مش بقدر أرد على التليفون… واتس آب برد عليه على طول.. جزاكم الله خيرًا، دعواتكم”.