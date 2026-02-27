نورت.. رامي صبري يوجه رسالة لتركي آل شيخ بعد حفل السحور

شارك الفنان رامي صبري، صورة من حفل سحور رمضان بحضور المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكتب رامي صبري عبر حسابه على انستجرام: “منور مصر بلدك التاني”.

والتقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بعدد من نجوم الفن المصري، بـ حفل سحور في رمضان 2026، ناقش خلاله سُبل تعاون بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المُقبلة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك صورة له رفقة نجوم الفن وعلق: "مع الغالين نجوم الموسيقى المصرية والعربية".

كانت زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر لعدة أيام، وتضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات، إذ التقى بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، كما حرص على زيارة الفنان فاروق حسني.



وقال المستشار تركي آل الشيخ فى مستهل زيارته لمصر على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: وصلت الآن لبلدي الثاني مصر في زيارة رسمية لعدة أيام وكنت سعيدًا باستقبال أخي العزيز ضياء رشوان، وزير الإعلام، الذي باركت له ثقة القيادة.. حفظ الله مصر والمملكة”.

وأكد تركي آل الشيخ أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.