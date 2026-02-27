قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
«العاشر من رمضان».. "خارطة طريق" للجيل الجديد لمواجهة التحديات
بصمة حشرية تفك شفرات الجريمة .. بحث عالمي جديد لكلية العلوم جامعة القاهرة
الجيش الأفغاني ينفذ عمليات انتقامية ضد نقاط عسكرية باكستانية
مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

نورت.. رامي صبري يوجه رسالة لتركي آل شيخ بعد حفل السحور

سارة عبد الله

شارك الفنان رامي صبري، صورة من حفل سحور رمضان بحضور المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكتب رامي صبري عبر حسابه على انستجرام: “منور مصر بلدك التاني”.

والتقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بعدد من نجوم الفن المصري، بـ حفل سحور في رمضان 2026، ناقش خلاله سُبل تعاون بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المُقبلة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك صورة له رفقة نجوم الفن وعلق: "مع الغالين نجوم الموسيقى المصرية والعربية".

كانت زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر لعدة أيام، وتضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات، إذ التقى بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، كما حرص على زيارة الفنان فاروق حسني.


وقال المستشار تركي آل الشيخ فى مستهل زيارته لمصر على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: وصلت الآن لبلدي الثاني مصر في زيارة رسمية لعدة أيام وكنت سعيدًا باستقبال أخي العزيز ضياء رشوان، وزير الإعلام، الذي باركت له ثقة القيادة.. حفظ الله مصر والمملكة”.

وأكد تركي آل الشيخ أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.

تركي آل شيخ رامي صبري حفل سحور

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

بنين

مدرب بنين يكشف سر اختيار غينيا وفلسطين للمواجهات الودية

دوري ابطال افريقيا

ملايين الدولارات تشعل صراع دوري الأبطال والكونفدرالية

فودي ديالو

من هو فودي ديالو؟ قصة نجم برشلونة القادم

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

