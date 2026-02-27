قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تامر حسني يتغزل في ابنته تاليا بأحدث ظهور

تامر حسني وابنته
سارة عبد الله

شارك الفنان تامر حسني صورة تجمعه بابنته تاليا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطف تامر حسني الأنظار بقبلة على يد ابنته، وكتب: “من قلبي ايه دا انتي قلبي نفسه”.

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ صناعة الموسيقى والإعلانات العربية، نجح "نجم الجيل" تامر حسني في تحطيم كافة الأرقام القياسية، بعدما تخطت أغنيته الجديدة "من قلبي" حاجز الـ مليار مشاهدة خلال 120 ساعة فقط من انطلاقها، لتصبح أول إعلان في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، ضمن إعلان لإحدى شركات الاتصالات في شهر رمضان.

هذا الإنجاز الذي وُصف بـ "الإعصار الرقمي"، جعله الإعلان الأسرع وصولاً لهذا الرقم عالميًا وعربيًا، ليصبح علامة فارقة في تاريخ الغناء والإعلانات الرقمية.

أغنية من قلبي

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وقد نجح الإنتاج الإعلاني القوي في جذب ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة من إطلاقها، قبل أن تواصل صعودها محققة 1,000,000,000 مشاهدة في زمن قياسي، لتصبح أسرع أغنية عربية وصولاً لهذا الرقم على الإطلاق، مما يعكس قوة التسويق الرقمي والانتشار الجماهيري للحملة.

تامر حسني ابنة تامر حسني اغنية من قلبي

