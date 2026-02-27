تامر حسني يتغزل في ابنته تاليا بأحدث ظهور

شارك الفنان تامر حسني صورة تجمعه بابنته تاليا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطف تامر حسني الأنظار بقبلة على يد ابنته، وكتب: “من قلبي ايه دا انتي قلبي نفسه”.

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ صناعة الموسيقى والإعلانات العربية، نجح "نجم الجيل" تامر حسني في تحطيم كافة الأرقام القياسية، بعدما تخطت أغنيته الجديدة "من قلبي" حاجز الـ مليار مشاهدة خلال 120 ساعة فقط من انطلاقها، لتصبح أول إعلان في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، ضمن إعلان لإحدى شركات الاتصالات في شهر رمضان.

هذا الإنجاز الذي وُصف بـ "الإعصار الرقمي"، جعله الإعلان الأسرع وصولاً لهذا الرقم عالميًا وعربيًا، ليصبح علامة فارقة في تاريخ الغناء والإعلانات الرقمية.

أغنية من قلبي

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وقد نجح الإنتاج الإعلاني القوي في جذب ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة من إطلاقها، قبل أن تواصل صعودها محققة 1,000,000,000 مشاهدة في زمن قياسي، لتصبح أسرع أغنية عربية وصولاً لهذا الرقم على الإطلاق، مما يعكس قوة التسويق الرقمي والانتشار الجماهيري للحملة.