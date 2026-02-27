رئيس هيئة الرعاية الصحية: فحص أكثر من 34 ألف طفل لاكتشاف ضعف الإبصار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نتائج الأسبوع الأول من حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان"، والتي تُنفذ للعام الرابع على التوالي بهدف تكثيف المتابعة الطبية لمرضى الأمراض المزمنة، ودعم الخدمات الوقائية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الحملة نجحت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان في تنفيذ أكثر من 208 آلاف زيارة متابعة طبية، بما يعادل تحقيق 36% من المستهدف الكلي للحملة، وهو ما يعكس كفاءة الفرق الطبية وانتشارها الميداني الواسع وسرعة الاستجابة للوصول إلى المنتفعين.

إجراء أكثر من 132 ألف مسح مبدئي

وأوضح الدكتور السبكي أنه تم إجراء أكثر من 132 ألف مسح مبدئي، إلى جانب تنفيذ 4,500 زيارة منزلية للحالات الأولى بالرعاية وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة وذوي الهمم والحالات المرضية عالية الخطورة، فضلاً عن 71,5 ألف زيارة متابعة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى متابعة 71 ألفًا و515 من مرضى الضغط والسُكري، مع اكتشاف 1,675 حالة جديدة خلال المسح المبدئي، تم إدراجهم فورًا ضمن برامج العلاج والمتابعة الدورية داخل منشآت الهيئة، بما يضمن بدء التدخل العلاجي المبكر وتقليل المضاعفات المحتملة.

وأضاف أن الفرق الطبية رصدت 1,455 مريض ضغط وسُكري غير منتظمين في العلاج، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، من خلال إعادة تقييم الخطط العلاجية، وضبط الجرعات الدوائية، وتكثيف المتابعة الطبية لضمان استقرار حالتهم الصحية وتحسين معدلات التحكم في المرض.

وفيما يتعلق بصحة الأطفال، أوضح الدكتور السبكي أنه تم فحص أكثر من 34 ألف طفل لاكتشاف ضعف الإبصار، وتم رصد 956 حالة جرى تحويلها لاستكمال الفحوصات التخصصية وصرف العلاج أو النظارات الطبية وفقًا للتقييم الطبي، بما يعزز من فرص التدخل المبكر وتحسين جودة الحياة للأطفال.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الفرق الطبية المشاركة في الحملة تضم كوادر ماهرة ومدربة من الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية برئاسة الهيئة، وما يماثلها من إدارات الرعاية الصحية الأولية بالفروع، إلى جانب الفرق الطبية بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات تطبيق المنظومة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية استمرار فعاليات الحملة طوال شهر رمضان المبارك، لاستكمال متابعة 575 ألف منتفع عبر 562 فريقًا طبيًا منتشرين بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة.

كما لفت إلى أن العيادات المتنقلة بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية والاتحاد المصري للكيانات الشبابية ونادي الصيادلة تواصل جولاتها الميدانية، حيث وصلت إلى محافظة الإسماعيلية بعد جنوب سيناء والسويس، في إطار خطة التوسع الجغرافي للحملة، إلى جانب المطبوعات التوعوية للزيارات المنزلية بالتعاون مع شركة إيفا فارما، لضمان وصول الخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتعزيز العدالة في إتاحة الخدمة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته مؤكدًا أن حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» تمثل نموذجًا عمليًا للرعاية الصحية الاستباقية، التي ترتكز على الاكتشاف المبكر والمتابعة المنتظمة وتحقيق أفضل نتائج صحية للمنتفعين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.