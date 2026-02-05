قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تحرك برلماني عاجل بشأن إدراج خريجي العلوم الطبية التطبيقية كمهن طبية بهيئة الرعاية الصحية

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد
أميرة خلف

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن عدم إدراج خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية المكلفين للعمل بهيئة الرعاية الصحية ضمن فئة «المهن الطبية»، واستمرار معاملتهم ماليًا وإداريًا كعاملين إداريين.


وأوضحت «سعيد»أن هذا الإجراء يخالف ما ورد في قانون المهن الطبية رقم 14، والذي تم اعتماده من السيد الرئيس بتاريخ 2 سبتمبر 2025، فضلًا عن صدور كتاب دوري من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقضي باعتبار خريجي العلوم الطبية التطبيقية من المهن الطبية ضمن الكادر الإداري للدولة.


وأكدت عضو صحة النواب أن جميع الجهات الطبية قامت بتنفيذ القانون واعتبار خريجي العلوم الطبية التطبيقية مهنًا طبية اعتبارًا من تاريخ 2/9/2025، باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي لا تزال تماطل في تنفيذ القرار، الأمر الذي يترتب عليه آثار سلبية تمس أوضاعهم الوظيفية والمالية.


وطالبت «سعيد» بسرعة التدخل لإلزام هيئة الرعاية الصحية بتنفيذ أحكام القانون والكتب الدورية الصادرة، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتطبيقًا صحيحًا للقانون، وحفاظًا على حقوق العاملين بالقطاع الصحي.

